H1Z1: King of the Kill - Offizielles Turnier lockt mit 300.000 Dollar Preisgeld

Am 20. April 2017 findet das erste offizielle Turnier zum Multiplayer-Spiel H1Z1: King of the Kill statt. 15 Teams treten im ? »Fight for the Crown Tournament«? gegeneinander an und kämpfen und anderem um Preisgelder in Höhe von 300.000 Dollar.

Von Andre Linken |