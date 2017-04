Das Team Obey Alliance hat das große »Fight for the Crown Tournament« in H1Z1: King of the Kill gewonnen - und ist um 180.000 US-Dollar reicher.

Von Andre Linken |

Das Team Obey Alliance hat das »Fight for the Crown Tournament« von H1Z1: King of the Kill gewonnen.

Zum Thema H1Z1: King of the Kill ab 11,99 € bei Amazon.de Mittlerweile ist das große »Fight for the Crown Tournament« zum Multiplayer-Spiel H1Z1: King of the Kill vorbei - und hat mit Obey Alliance einen würdigen Sieger gefunden.

Das Team konnte neben dem Pokal des Champions auch ein Preisgeld in Höhe von 180.000 US-Dollar gewinnen - die Zweitplatzierten bekamen immerhin noch 60.000 Dollar.

Dabei legte Obey Alliance eine fast schon erschreckende Dominanz an den Tag: Am Ende hatten alle fünf Mitglieder den Ingame-Kampf überlebt, was schon für sich gesehen eine Besonderheit ist. Im Rahmen eines Turniers, an dem die besten Teams der Welt teilnehmen, ist das eine noch beeindruckendere Leistung.

Der H1Z1-Kader von Obey Alliance

Pinchy

Aladdin

ShurimaWizard

Mig_99

Kevie1

Mehr: H1Z1: King of the Kill - Große Pläne: Entwickler kündigen viele Veränderungen an