Microsoft hat jetzt sowohl den Starttermin als auch einige Details zur nächsten Closed-Beta von Halo Wars 2 bekannt gegeben. Die finale Phase findet vom 20. bis 30. Januar 2017 statt und umfasst den Kartenmodus »Blitz«.

Es wird noch eine weitere Gelegenheit geben, sich das Strategiespiel Halo Wars 2 vor dessen offiziellen Release etwas genauer anzusehen - in einem zusätzlichen Beta-Test.

Die sogenannte Blitz-Beta umfasst jedoch ausschließlich den gleichnamigen Spielmodus. Hierbei handelt es sich um eine Mischung aus Sammelkarten und Echtzeitstrategie. An den Partien können bis zu sechs Spieler teilnehmen, die sich in jeweils zwei Gruppen aufteilen.

Wann beginnt die Beta?

Die Blitz-Beta beginnt am 20. Januar 2017 und endet am 30. Januar. Zwar wird es nicht möglich sein, den während der Beta erzielten Fortschritt in das fertige Spiel zu übernehmen. Allerdings können die Teilnehmer zwei Ingame-Kartenpackungen freischalten für die Release-Version freischalten. Es handelt sich um eine Open-Beta, die für alle Spieler frei zugänglich ist.

Oberhalb dieser Meldung finden Sie einen neuen Trailer von Halo Wars 2, der Ihnen einige Gameplay-Szenen aus dem Blitz-Modus zeigt.

