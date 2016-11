Wann erscheint die Erweiterung »Mean Streets of Gadgetzan« für Hearthstone? Diese Frage hat Blizzard Entertainment jetzt im Rahmen eines Streams mit dem Release-Termin beantwortet.

Von Andre Linken |

Die Hearthstone-Erweiterung ? »Mean Streets of Gadgetzan« erscheint am 1. Dezember 2016.

Seit der offiziellen Ankündigung von »Mean Streets of Gadgetzan« bei der Blizzcon ist bekannt, dass die neue Hearthstone-Erweiterung gegen Anfang Dezember erscheinen wird. Einen konkreten Release-Termin gab es allerdings noch nicht. Bis jetzt.

Wie der Senior Designer Matt Place vor kurzem im Rahmen eines Live-Streams verraten hat, wird die die Erweiterung - hier zu Lande als »Die Straßen von Gadgetzan« bekannt - am 1. Dezember 2016 erscheinen. Zumindest gilt dieser Termin für Nordamerika. Aufgrund der Zeitverschiebung kann es durchaus sein, dass die Hearthstone-Erweiterung in Europa erst ab dem 2. Dezember verfügbar sein wird.

Das bietet »Mean Streets of Gadgetzan«

Die Erweiterung »Mean Streets of Gadgetzan« umfasst insgesamt 132 neue Karten für alle Spielklassen und ist thematisch rund um den gleichnamigen Goblin-Handelsposten aufgebaut. Neben den üblichen neuen Karten kommen vor allem drei neue Fraktionen hinzu: The Grimy Goons, The Jade Lotus und The Kabal (deutsch: Gassenhauer-Gang, Kabale und Jadelotus). Diese Fraktionen besitzen neue Triclass/Multiklassenkarten«-Karten, die einer der drei Fraktionen zugehören, aber in drei Klassen gespielt und benutzt werden können.