Heroes & Generals - Browser-Version endet, aber Teamplay wird stärker belohnt

Vor kurzem veröffentlichte der Entwickler von Heroes & Generals das Hallowes-Update für den Shooter. In Zukunft wird es einfacher Erfahrungspunkte durch Teamplay zu bekommen. Das neueste Update ist zudem das Ende für die Browser-Version des Titels. In Zukunft gibt es das Spiel nur noch per Download.

Von Mathias Dietrich |