In nur wenigen Tagen, am 25. April, erscheint das große Update 2.0 für Heroes of the Storm. Zu diesem Anlass wirft Blizzard mit kostenlosen Helden um sich: Man kann sich eins von vier Paketen mit 20 Gratishelden aussuchen.

Auch erst kürzlich erschienene Helden wie Lucio oder Zul'Jin gibt es in den Bundles.

Zum Thema Heroes of the Storm ab 3,77 € bei Amazon.de Am 25. April ist es soweit: Dann erscheint das große Update auf Heroes of the Storm 2.0. Grund genug für Blizzard den Spielern eine Freude zu bereiten: Jeder, der das Spiel bis zum 22. Mai 2017 startet, bekommt einige kostenlose Edelsteine. Mit denen lassen sich Helden, Lootboxen und Booster kaufen. Wie es der Zufall so will bekommt man zudem exakt so viele geschenkt, wie man für eines der neuen Helden-Bundle mit ganzen 20 Charakteren braucht.

Für jeden Geschmack was dabei

Jedes der vier Pakete bietet eine gute Bandbreite an Helden: Neue und Alte. Einfach zu spielende und Herausfordernde. Für jeden ist was dabei. Auch kann man sich schon mit dem Bundle selbst spezialisieren: Es gibt eines mit Assassinen, eins mit Support-Charakteren und Spezialisten und eins voller Tanks und Bruiser. Keine Lust auf Einseitigkeit? Dann kann man das Flex-Paket nehmen, das für jede Aufgabe ein paar Helden zur Verfügung stellt.

Wer noch nicht weiß, was er spielen will, darf an einer kurzen Umfrage auf der offiziellen Seite teilnehmen. Nach Abschluss schlägt einem Blizzard dann eines der vier Bundle vor. Hier geht es zur Übersichts-Seite mit der Umfrage.

Die Aktion läuft vom 25. April bis zum 22. Mai 2017. Nach dem einloggen erhält man automatisch 100 Edelsteine. Sobald man eines der Pakete freigeschaltet hat, kann man die anderen nicht mehr kaufen. Gerade Neulinge, die noch keine Helden freigeschaltet haben, dürften von der Aktion profitieren.

