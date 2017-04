SadJetsFan und Venus1812 haben sich zufällig beim Spielen von Heroes of the Storm kennengelernt - und ein halbes Jahr später geheiratet. Eine Geschichte, wie sie nur ein Videospiel schreiben kann.

Von Tobias Ritter |

Heroes of the Storm taugt nicht nur als MOBA sondern auch als Partnerbörse: Zwei Genre-Fans haben sich zufällig über das Blizzard-Spiel kennengelernt und sind mittlerweile verheiratet.

Manchmal gibt es am Matchmaking kompetitiver Online-Spiele reichlich Kritik. SadJetsFan und Venus1812 haben dazu jedoch keinen Grund - ganz im Gegenteil: Die beiden Spieler wurden einander zufällig in Heroes of the Storm (HotS) zugelost und sind heute ein Paar.

Sie aus Honduras, er aus den USA. Die Chancen darauf, dass die beiden sich überhaupt beim Spielen kennenlernen würden, waren nicht allzu hoch. Das sehen auch SadJetsFan und Venus1812 so und berichten im HotS-Subreddit über das für sie besondere Ereignis.

Aus Spielern werden Eheleute

Aus dem ersten gemeinsamen Spielen entwickelte sich eine Spieler-Freundschaft. Beide fügten den jeweils Anderen ihrer HotS-Freundesliste hinzu. Er sogar ohne zu wissen, dass sie eine Frau ist. Anschließend spielten sie etwa 760 Partien HotS zusammen, bis sich ihre Kommunikation auch abseits des MOBAs von Blizzard etablierte.

Über Skype und WhatsApp blieben sie in Kontakt und sprachen jeden Abend teilweise über Stunden hinweg miteinander, wie SadJetsFan auf Reddit weiter ausführt. Schließlich fassten sie sich ein Herz und trafen sich in der echten Welt. Ein halbes Jahr später heirateten SadJetsFan und Venus1812 - und spielen immer noch HotS zusammen.

Keine Cosplay-Hochzeit

Aus der eigentlich geplanten HotS-Cosplay-Hochzeit wurde allerdings nichts. Die als Volkswirtin beim United Nations World Food Program angestellte Venus1812 hatte sich zwar extra das Lunar-Kostüm der Spielfigur Jaina zugelegt. Da am Ende aber nicht nur Freunde, sondern auch Familienmitglieder an der Trauung teilnahmen, verwarfen die Beiden die Idee wieder.