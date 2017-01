In Hitman ist das mittlerweile 18. Elusive Target zum Abschuss freigegeben – diesmal jedoch unter erschwerten Bedingungen: Das Ziel muss durch einen Unfall ohne explosive Hilfsmittel umkommen. Agent 47 hat dafür bis zum 20. Januar 2017 Zeit.

Ab sofort steht in Hitman für siebe Tage ein neues, schwer zu fassendes Ziel zur Verfügung. Diese sogenannten »Elusive Targets« stehen nur über einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung, können nur einmal eliminiert werden und Agent 47 hat dafür nur einen Versuch. Scheitert die Mission, war's das - Speichern ist nicht erlaubt.

Das aktuelle Ziel ist Richard M. Foreman, auch bekannt als »Das Chamäleon« und hält sich in Colorado (der Missionsumgebung aus Episode 5) auf. Der Clou bei diesem besonders prekären Auftrag: Foreman muss durch einen Unfall zu Tode kommen, ohne dass Sprengstoff eingesetzt wird.

Die beliebte Explosiv-Ente wird also diesmal nicht weiterhelfen. Schusswaffen oder die Klaviersaite scheiden damit wohl ebenfalls aus - hier ist Kreativität gefragt. Außerdem müssen bestimmte Dokumente gefunden und aus dem Zielgebiet gebracht werden.

Als Belohnung winkt ein neues Outfit und zusätzlich erstmals der begehrte Winter Suit, der seit dem 18. November 2016 für das erfolgreiche Ausschalten von fünf Elusive Targets mit der Höchstwertung »Silent Assassin« vergeben wird.

Alle Agenten haben 168 Stunden Zeit, um den Auftrag zu erfüllen. Am 20. Januar 2017 verlässt das Ziel das Missionsgebiet.

Unser Tipp:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Nehmen Sie die »Emetic Poison Syringe« mit, also die Kotzspritze. Starten Sie als Techniker, schnappen Sie sich die Elite-Uniform im Truck direkt am Haupthaus, gehen Sie ins Haupthaus, »knocken« Sie im oberen Stockwerk die Wachen aus und verstecken Sie sie, dann verpassen Sie dem Ziel im Hackerraum in einem ungesehenen Moment die Spritze, lassen ihn erbrechen gehen und erledigen in der Zeit die beiden Hacker im Raum. Danach würgen Sie das Ziel bewusstlos, werfen ihn über den Balkon und - zack - Unfall! Dann noch den Laptop im Hacker-Raum hacken und verschwinden. Silent Assassin.

Neue Killer-Klamotten: Die begehrten Outfits für Agent 47 sind oft nicht leicht zu bekommen. Im November 2016 wurde das Belohnungs-System überarbeitet.