Auch ein Jahr nach Release von Hitman reißt der neue Content nicht ab. Hier die wichtigsten Inhalte von Patch 1.10.0 inklusive geplanter Inhalte.

Von Dimitry Halley |

Der neue Hitman-Patch ist live. Hier die wichtigsten Infos.

Nachdem die letzte Bonus-Episode erschienen ist, blicken Hitman-Fans auf eine eher routinierte Zukunft bis zur offiziellen Ankündigung von Staffel 2. Mit wirklich großen Content-Paketen darf man jetzt erstmal nicht rechnen - das soll aber nicht heißen, dass wir kein neues Futter bekommen! Für März sind einige kostenlose Inhalte geplant.

Um den Weg dafür zu ebnen, ging just der aktuellste März-Patch live. Das Update frisst auf den Konsolen knapp 450 MB an Festplattenspeicher, auf dem PC hingegen 1 GB. Inhaltlich stecken darin vor allem Bugfixes und Detailverbesserungen. Beispielsweise wurde in Paris an der KI-Routine geschraubt, 47 fällt in Hokkaido nicht mehr aus der Spielwelt (das kam bisher in seltenen Fällen vor). Die HDR-Optionen wurden von einigen Fehlern befreit und einige fehlerhafte KI-Dialoge sollten jetzt korrekt abgespielt werden. Die vollen Patch Notes finden Sie hier.

Aber wenn Sie tatsächliche Inhalte wollen, schauen Sie ohnehin besser in den März-Content-Schedule von IO Interactive. Der neue Escalation Contract The Raskoph Satisfaction ist bereits live und führt 47 nach Marrakesch.

Außerdem stehen zwei neue Elusive Targets an. Das erste erscheint voraussichtlich am 17. März, das zweite am 31. März. Das erste der beiden (Elusive Target #22) findet in Colorado statt, einer der schwierigsten Locations von Hitman. Das zweite wird hingegen in Bangkok spielen, wo sich bisher jedes Elusive Target im Restaurant mit Gift oder Explosivente erledigen ließ.

Ansonsten erscheinen zwischen 20. und 26. noch zehn neue Featured Contracts. Ein recht routinierter Content-Plan also, allerdings dürften die meisten Fans ohnehin noch damit beschäftigt sein, ihre Challenges auf Professional zu erledigen.

Hitman: Der Content-Plan für März.