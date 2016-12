Im Herbst fanden die LoL-Meisterschaften in den USA statt. Nun wurden einige Statistiken zum Event veröffentlicht. Besonders bei den Zuschauerzahlen konnte das MOBA wieder neue Rekorde aufstellen.

Konnte wieder ein Millionenpublikum vor Ort und bei Twitch erreichen: Die League of Legends Weltmeisterschaft (Bild: Riot Games)

League of Legends bleibt ein weltweites Phänomen: Das zeigt eine kürzlich veröffentliche Statistik zur World Championship des MOBAs. Die Veranstaltung tourte im Herbst durch die USA und fand in Chicago, San Francisco, New York und Los Angeles statt.

Doch nicht nur vor Ort strömten Zuschauer zu den Events. Auch von Daheim aus schauten viele Spieler die LoL-Meisterschaften. Laut der Statistik brachte es das gesamte Event auf insgesamt 43 Millionen Zuschauer.

Neue Rekordzahlen

In der Spitze schauten 14 Millionen Nutzer gleichzeitig über Twitch zu. Über die 15 Spieltage verteilt kam das Event auf zusammengerechnet 396 Millionen Views. Das sind enorme Zahlen, die die große Beliebtheit von LoL vergegenwärtigen.

Im Vergleich zum letzten Jahr konnte sich die MOBA-Meisterschaft noch einmal steigern. Besonders die Zuschauerzahl wuchs von 36 Millionen auf die schon erwähnten 43 Millionen an. Auch die zusammengerechneten Views steigerten sich: 2015 waren es »nur« 334 Millionen.

Weitere interessante Zahlen: Die Spiele wurden in 18 Sprachen übertragen und das Preisgeld betrug 6,7 Millionen Dollar. Wer weitere World-Championship-Fakten für die nächste LoL-Partie erhalten möchte, sollte einmal auf der E-Sport-Website von LoL vorbeischauen.

