Die Kickstarter-Kampagne zum Erkundungs-Adventure Lost Ember ist gestartet – und hat nach nur zwei Tagen bereits fast ihr Mindestziel von 100.000 Euro eingenommen. Neben einem Release für Konsolen kündigen die Entwickler auch VR-Unterstützung an.

Von Klara Linde |

In Lost Ember steuern wir einen Wolf, der die Kontrolle über die anderen Tiere des Waldes übernehmen kann.

In Lost Ember gehen wir dem Verschwinden einer Zivilisation auf den Grund – als Wolf mit übernatürlichen Fähigkeiten. Der in Hamburg ansässige Entwickler Mooneye Studios arbeitet bereits seit zwei Jahren am Erkundungs-Adventure. Um dessen Fertigstellung zu finanzieren, hat das Studio jetzt eine Kickstarter-Kampagne zu Lost Ember ins Leben gerufen, die bereits überaus erfolgreich angelaufen ist.

Das angestrebte Finanzierungsziel beträgt 100.000 Euro. Die Kampagne ist noch bis zum 14. November aktiv und hat nach nur zwei Tagen bereits 85.000 Euro eingebracht. Lost Ember soll neben dem PC auch für die PS4 und die Xbox One erscheinen. Eine digitale Version des Spiels gibt es ab einem Mindestbeitrag von 20 Euro für eine frei wählbare Plattform.

Im Rahmen der Kampagne haben die Entwickler außerdem bekannt gegeben, dass Lost Ember mit den Virtual-Reality-Headsets HTC Vive und Oculus Rift spielbar sein wird. Eine Umsetzung für PlayStation VR will man hingegen zum jetzigen Zeitpunkt weder ausschließen noch bestätigen. Auch Stretch-Goals sind bisher nicht bekannt. Details dazu sollen aber beim Erreichen des Minimalziels folgen.

Ein Wolf auf Spurensuche

In Lost Ember schlüpfen wir in die Rolle eines magischen Wolfes. Wir erkunden malerische Landschaften und wandeln auf den Spuren einer verschwundenen menschlichen Zivilisation. Wissen wir dabei einmal nicht weiter, ändern wir einfach unsere Perspektive: Unser tierischer Protagonist hat die Fähigkeit sämtliche Tiere, denen er begegnet, zu kontrollieren.

In deren Gestalt leisten wir dem Wolf anschließend Hilfestellung bei seiner Enträtselung der Vergangenheit. Ein Gameplay-Trailer zu Lost Ember stellt die hübsche Spielwelt und das besondere Talent des Wolfes vor.

Derzeit kann man auch auf Steam-Greenlight über Lost Ember abstimmen.