Um welche Uhrzeit wird Mafia 3 hier zu Lande freigeschaltet? Darauf hat 2K Games jetzt die Antwort gegeben. Zudem hat die Preload-Phase bereits begonnen und es wird einen Day-1-Patch geben.

Von Andre Linken |

Mafia 3 wird einen Day-1-Patch erhalten. Die Preload-Phase des Spiels hat bereits begonnen.

Am 7. Oktober 2016 erscheint hier zu Lande das Open-World-Actionspiel Mafia 3. Doch um wie viel Uhr wird es offiziell freigeschaltet?

Eine Antwort auf diese Frage hat jetzt der Publisher 2K Games geliefert. Demnach wird Mafia 3 in Deutschland am Morgen des 7. Oktober um 6:00 Uhr freigeschaltet. Wer sein Exemplar auf dem digitalen Weg gekauft hat, darf ab diesem Zeitpunkt loslegen. Selbiges gilt natürlich auch für Spieler, die ihr Retail-Exemplar dann schon in Händen halten.

Preload-Phase läuft

Apropos digitales Exemplar: Mittlerweile läuft auch ganz offiziell die Preload-Phase von Mafia 3. Somit können Sie bereits jetzt alle Spieldaten herunterladen, um sich dann beim offiziellen Launch umgehend in die Stadt New Bordeaux stürzen zu können. Der Download ist etwas über 48 Gigabyte groß, so dass eine schnelle Internetverbindung von Vorteil ist.

Day-1-Patch im Anmarsch

Des Weiteren wird es pünktlich zum Release einen umfangreichen Day-1-Patch für Mafia 3 geben. Zumindest für die PlayStation-4-Version ist das bereits via reddit.com bestätigt. Das Update ist 2,6 Gigabyte groß, welche Änderungen es vornimmt, ist bisher noch nicht bekannt. Zudem steht noch nicht fest, welche Änderungen der Patch vornehmen wird.

