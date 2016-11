Produzent James Wan bringt das populäre Videospiel Mortal Kombat zurück in die Kinos. Nun soll der noch wenig bekannte Simon McQuoid die Regie für die Spiele-Verfilmung übernehmen.

Werbefilmer bringt Videospiel in die Kinos

Der noch wenig bekannte Australier wird damit seinen ersten Kinofilm inszenieren. Zuvor hat er sich als Regisseur für die Werbebranche einen Namen gemacht und zeigte sich für den 2-minütigen Kurzfilm »Michael« (2011) für Sonys Kampagne für die PlayStation 3 verantwortlich. Auch drehte er zuletzt den Duracell-Spot »How The Rebels Saved Christmas« für den neuen Star-Wars-Film Rogue One.

James Wan als Produzent dabei

Mit der Besetzung nimmt die seit längerem geplante Neuverfilmung des populären Videospiels Mortal Kombat endlich Formen an. Bereits vor gut einem Jahr wurde James Wan (Fast & Furious 7) als Produzent der Spiele-Verfilmung verpflichtet. Für das Drehbuch zeigen sich die Autoren Oren Uziel (22 Jump Street) und Dave Callaham (Godzilla) verantwortlich, das ein düsteres und brutal-reales Martial Arts enthalten soll.

Die Handlung folgt einem scheinbar harmlosen Mann, der in einem gigantischen Kampf zwischen den Kriegern der Erde und den Monstern von Outworld gerät und dabei sein wahres Potential entdeckt. Um die Welt vor der totalen Zerstörung zu bewahren, muss er ein als Mortal Kombat bekanntes Turnier gewinnen.

Mortal Kombat als Spiel, Film und TV-Serie

Die beliebte Videospielreihe Mortal Kombat aus dem Jahr 1992 wurde bereits drei Jahre nach dem Release von Regisseur Paul W.S. Andersons (Resident Evil) mit Christopher Lambert (Highlander) für's Kino verfilmt. Ein Sequel und zwei Fernsehserien folgten.

Währenddessen ist mit Mortal Kombat X das nächste Spiel aus der Reihe für die PS4, Xbox One, den PC, sowie die PS3 und Xbox 360 erschienen.