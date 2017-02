Electronic Arts hat bei einer Investorenkonferenz erste kleine Details zur nächsten Episode von Need for Speed bekannt gegeben. So soll der Fokus noch stärker auf Online-Gameplay liegen. Der Release soll definitiv noch vor dem März 2018 erfolgen.

Von Andre Linken |

Die neue Episode von Need for Speed erscheint vor März 2018 und betont das Online-Gameplay.

Zum Thema Need for Speed ab 9,99 € bei Amazon.de Dass sich eine neue Episode der Rennspielserie Need for Speed in der Entwicklung befindet, ist bereits seit dem Mai des vergangenen Jahres bekannt. Doch jetzt gibt es erstmals Details zum Spiel - wenn auch nur sehr wenige.

Wie Andrew Wilson von Electronic Arts bei einer Investorenkonferenz bekannt gegeben hat, wird der Fokus in der neuen Episode von Need for Speed noch stärker auf Online-Gameplay liegen. Dabei betonte er vor allem die kompetitive Note des Spielgeschehen, ohne jedoch konkrete Details zu nennen. Denkbar wären Racing-Events, Ranglisten und ähnliche Features.

Der Release des Spiels soll definitiv noch im aktuellen Geschäftsjahr erscheinen, also vor dem März 2018. Bereits im Mai des vergangenen Jahres hatte Electronic Arts die Veröffentlichung des neuen Need for Speed für 2017 angekündigt. Der Name der neuen Episode ist noch nicht bekannt.

