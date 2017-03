Housemarque kündigte im Dezember 2016 an, zusammen mit der Entwicklerlegende Eugene Levy an einem neuen Actionspiel namens Nex Machina zu entwickeln. Nun hat das Studio bekannt gegeben, dass der Dualstick-Shooter nicht nur wie bisher angenommen exklusiv für die PS4 erscheint, sondern auch parallel für den PC erscheinen wird.

Für das Studio ist es die erste direkte PC-Entwicklung seit 1999, als Supreme Snowboarding erschien. Outland ist zwar auf Steam erhältlich, aber wurde erst drei Jahre nach der Konsolenfassung portiert. Ilari Kuittinen, der CEO von Housemarque erklärt auf Steam:

Es ist toll und eine Ehre wieder die Möglichkeit zu erhalten, zu unseren Wurzeln im PC-Segment zurückzukehren - dort, wo alles vor fast 22 Jahren begonnen hat.

