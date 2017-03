Square Enix hat den offiziellen Release-Termin für die PC-Version des Action-Rollenspiels Nier: Automata bekannt gegeben. Außerdem sind jetzt auch die Systemanforderungen bekannt. Somit können Spieler bei Bedarf noch rasch ihre Hardware aufrüsten.

Von Andre Linken |

Der Release-Termin sowie die Hardware-Anforderungen für die PC-Version von Nier: Automata stehen fest.

In den vergangenen Wochen gab es einige Verwirrungen rund um den Release-Termin der PC-Version von Nier: Automata. Doch jetzt herrscht endlich Klarheit.

Wie Square Enix jetzt auf der japanischen Webseite bekannt gegeben hat, wird Nier: Automata am 17. März 2017 via Steam erscheinen - also genau eine Woche nach dem Release auf der PlayStation 4.

Außerdem sind mittlerweile auch die offiziellen Systemanforderungen für das Action-Rollenspiel bekannt. Die fallen relativ moderat aus, so dass die Spieler keinen Highend-Rechner benötigen, um sich in das Abenteuer zu stürzen. Hier die Übersicht:

Minimale Systemvoraussetzungen

Windows 7 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit

Intel Core i3 2100 / AMD A8-6500

4 GByte Arbeitsspeicher

50GB freier Festplattenplatz

Nvidia GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 270X (2 GByte VRAM)

DirectX 11

Breitbandinternetanschluss

Empfohlene Systemvoraussetzungen

Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit )

Intel Core i5 4670 / AMD A10-7850K

8 GByte Arbeitsspeicher

50 GByte freier Festplattenplatz

Nvidia GeForce GTX 980 / AMD Radeon R9 380X (4 GByte VRAM)

DirectX 11

Breitbandinternetanschluss

Mehr: Nier: Automata - Alle Enden ohne mehrfaches Durchspielen?