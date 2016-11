Hello Games hat mit dem Foundation-Update 1.1 für No Man's Sky einiges richtig gemacht. Ob das ausreicht, um die verprellten Spieler zurück zu gewinnen, zeigen die aktuellen Steam-Statistiken.

Von Tobias Ritter |

No Man's Sky hat eine recht turbulente Zeit hinter sich: Zum Release noch mit reichlich Vorschusslorbeeren bedacht setzte sich das Weltraum-Erkundungsspiel schnell in den Top 10 der meistgespielten Titel fest. Und sackte nach der ersten Ernüchterung bei vielen Spielern ebenso schnell wieder ab.

Zuletzt befand sich das von Hello Games entwickelte Projekt noch nicht einmal mehr in Reichweite der Top 100: Lediglich zwischen 200 und 500 Spieler loggten sich noch gleichzeitig ein.

Mit dem jüngsten Patch hat sich das Bild jedoch wieder gewandelt. Am vergangenen Sonntag erreichte der Spieler-Peak einen vorläufigen Höchststand von 8.090. Sogar unter der Woche finden wieder reichlich Spieler ihren Weg in das prozedural generierte Universum: Der heutige Concurrent-Player-Peak liegt bereits bei 6.977.

Von den Release-Werten ist auch das freilich noch weit entfernt - damals waren durchschnittlich etwas mehr als 36.000 Spieler gleichzeitig am Spielen. In den ersten Release-Tagen kamen auch schon einmal über 200.000 (am Tag) zusammen.

Dennoch scheint Hello Games mit den neuen Inhalten im umfangreichen Update 1.1 »The Foundation« wieder einige Spieler zurückgewonnen zu haben. Ob das auch auf lange Sicht so bleibt, ist abzuwarten - und hängt sicher auch von weiteren Patches und Inhalts-Erweiterungen ab.

So urteilen die GameStar-Leser

Auch wir wollten von unseren Lesern wissen, ob sie das Update 1.1 dazu bringen konnte, dem Spiel noch einmal eine Chance zu geben. Hier zeichnet sich allerdings ein etwas anderes Bild als auf Steam:

44 Prozent der Befragten gaben an, dass No Man's Sky für sie durch sei. 32,6 Prozent wollen erst einmal abwarten, was da noch so kommt. Und lediglich 10,3 Prozent finden die neuen Features so toll, dass sie wieder aktiv spielen.

Und um die Ergebnisse abzurunden: 9,6 Prozent möchten sich No Man's Sky ohnehin erst noch kaufen. Und weitere 3,6 Prozent haben nie mit dem Spielen aufgehört.

Die große GameStar-Umfrage: Wie viele Spieler hat das Foundation-Update zu No Man's Sky zurückgelockt?