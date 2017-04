Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

No Man's Sky - Spieler entdeckt einen McDonalds

Das Foundation-Update ermöglichte es Spielern, eigene Basen zu bauen und hat sich dabei als wahrer Segen für No Man’s Sky und seine Community herausgestellt. Nur so wurde es so jetzt auch möglich, dass ein Spieler einen McDonalds entdecken konnte.

Von Dom Schott |