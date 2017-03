Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Orcs Must Die! Unchained - Gameforge gibt Publisher-Rechte ab, europäische Accounts müssen umziehen

Gameforge hat bekanntgegeben, dass man die Publisher-Rechte an Orcs Must Die! Unchained an Robot Entertainment zurückgibt. Deshalb müssen die europäischen Accounts auf deren Server umziehen.

Von Elena Schulz |