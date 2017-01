Mittlerweile stehen in Overwatch 23 Helden zur Wahl, in den Kategorien offensiv, defensiv, Tank und Unterstützung. Jeder Charakter hat neben seiner Standardwaffe zwei Spezialfähigkeiten und einen mächtigen ultimativen Skill.

Das Heldenroster in Paladins umfasst 20 Recken, die ebenfalls eine Waffe, zwei Skills und einen Ulti besitzen. Die Klassen wie auch die Skills lehnen sich an bekannte MOBA-Charaktere an, erinnern teilweise aber auch stark an Overwatch. Im Gegensatz zum Konkurrenten müssen Spieler die Helden in Paladins nach und nach freischalten.