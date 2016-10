In Overwatch kommt es immer wieder vor, das Spieler Runden vorzeitig verlassen und so allen den Spaß versauen. Daher denken die Entwickler bei Blizzard über mögliche härtere Strafen nach, nachdem bestimmte Baustellen beseitigt sind.

Von Jürgen Stöffel |

In Overwatch sollen nach Meinung vieler Spieler Leaver noch härter bestraft werden.

Zum Thema Overwatch ab 19,99 € bei Amazon.de Nicht nur in Overwatch ist es mehr als nervig, wenn ein Mitspieler eine laufende Runde aus Frust oder Böswilligkeit verlässt und so allen anderen Teammitgliedern eine saftige Niederlage beschert. Zwar gibt es in Blizzards Hero-Shooter bereits jetzt Strafen für so genannte »Leaver«, aber diese greifen erst nach einer bestimmten Anzahl von Verstößen.

Diese Toleranzgrenze sei mittlerweile bei vielen Spielern bekannt und so können notorische Spielverderber nach wie vor ihre Untaten begehen ohne mit Strafen rechnen zu müssen. Dies ist vor allem im gewerteten Modus von Overwatch ärgerlich, da hier wertvolle Punkte für die Rangliste verloren werden.

Erst die Diconnect/Reconnect-Baustelle, dann die Leaver

Da sich einige Spieler bereits im Forum über die immer häufiger werdenden Leaver beschwerten, hat sich Entwickler Jeff Kaplan eingeschaltet. Er meinte, dass man sich erst um das Problem mit Disconnect und Reconnect kümmern wolle.

Passend zum Thema: Overwatch - Entwickler rät bei schwachem Internet zu Verzicht auf Ranked Mode

Dabei handelt es sich um eine Problematik, die verhindert, dass Spieler, die aus technischen Gründen aus dem Spiel fliegen, nicht wieder einsteigen können. Ein neuer Patch sollte dies aber bald lösen. Danach will man sich bei Blizzard Gedenken um härtere Strafen für Leaver machen.

Quelle: Overwatch-Forum