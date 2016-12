Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Overwatch - Raus mit ihm: Gibt es bald ein Vote-Kick-System?

Blizzard Entertainment will das Meldesystem im Helden-Shooter Overwatch überarbeiten. Denkbar wäre dabei ein Vote-Kick-System wie in World of WarCraft. Allerdings wollen die Entwickler einen Missbrauch verhindern.

Von Andre Linken |