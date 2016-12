Einige Spieler haben in den Daten des aktuellen PTR-Updates für Overwatch unter anderem neue Voicelines für die Charaktere entdeckt. Die geben unter anderem einen Hinweis auf mögliche Story-Details - und den Weihnachts-Event.

Von Andre Linken |

Im aktuellen PTR-Update von Overwatch sind neue Voicelines enthalten - unter anderem auch für Winston.

Zum Thema Overwatch ab 9,16 € bei Amazon.de Erst vor kurzem hatte Blizzard Entertainment ein neues Update für den Helden-Shooter Overwatch auf dem PTR-Server (Testserver) veröffentlicht. Darin haben einige Spieler jetzt unter anderem neue Voicelines gefunden.

Wie Mein-MMO berichtet, sind einige Kostproben der besagten Voicelines ab sofort bei Reddit.com zu finden. Dabei handelt es sich vor allem um Sprüche der Helden, die sich ganz klar auf das bevorstehende Weihnachts-Event beziehen. So sagt Mercy beispielsweise »Look at all the snow. We should make snow angels«.

Helden mit düsterer Vergangenheit?

Noch etwas interessanter sind hingegen einige neue Voicelines für Winston und Soldier: 76. So spricht Winston beispielsweise von einigen Fehlern, die die Vereinigung Overwatch in der Vergangenheit begangen hat. Zudem ist davon die Rede, dass ein oder mehrere Overwatch-Mitglieder wohl Gesetze bricht oder zumindest gebrochen hat.

Die Voicelines könnten ersten Hinweise auf die weitere Story-Entwicklung des Helden-Shooters sein. So wäre es durchaus denkbar, dass Blizzard Entertainment schon bald einen genaueren Blick auf die Vergangenheit der Overwatch-Helden wirft, die vielleicht nicht ganz so glorreich ist wie wir es momentan noch annehmen.

Mehr: Overwatch - Blizzard trollt Fans mit »Weihnachts-Skin«