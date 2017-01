Blizzard denkt derzeit über Belohnungen für den PTR-Server von Overwatch nach.

Zum Thema Overwatch ab 4,28 € bei Amazon.de Auf den offiziellen Testservern (PTR-Server) lässt Blizzard Entertainment neue Inhalte und Features für den Helden-Shooter Overwatch auf Herz und Nieren prüfen, bevor sie in den Live-Betrieb gehen. Künftig könnte das Testen sogar belohnt werden.

Wie aus einem Entwickler-Update mit dem zuständigen Game Director Jeff Kaplan hervorgeht, denkt Blizzard Entertainment derzeit über solche Belohnungen nach. Auf diese Weise könnte das Team zusätzliche Anreize schaffen, um Spieler auf die PTR-Server von Overwatch zu locken.

Im Gespräch sind unter anderem Belohnungen in Form von zusätzlichen Lootboxen oder aber auch Erfahrungspunkte. Allerdings ist diesbezüglich noch keine Entscheidung gefallen, da ein solches Vorgehen wertvolle Entwicklungsressourcen in Anspruch nehmen würde.

Für uns sind solche Anreize für den PTR etwas, das wir uns genau anschauen. Es ist also noch nicht vom Tisch. (...) Diese Ideen sind zwar cool, würden aber auch einiges an Entwicklungszeit in Anspruch nehmen, um sie einzubauen.