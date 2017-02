Findige User haben zwei neue Hinweise auf eine mögliche Veröffentlichung von Doomfist im Quellcode der Testserver gefunden.

Von Manuel Fritsch |

Overwatch: Wird Doomfist der nächste spielbare Held?

Zum Thema Overwatch ab 6,77 € bei Amazon.de Hinweise auf den Helden Doomfist finden sich in Blizzards Teamshooter Overwatch eine ganze Menge. Bereits seit dem ersten Trailer wird spekuliert, dass es sich bei Doomfist um einen der Charaktere handeln könnte, die nachträglich zum Spiel hinzugefügt werden.

Sogar Hollywoodschauspieler bewerben sich bereits prophylaktisch auf die Rolle, auch wenn bisher eine offizielle Ankündigung fehlt. Mit dem letzten großen Update auf den öffentlichen Testservern (PTR) des Spiels hat sich einiges getan.

In den Quelldaten des PTR-Updates haben findige Reddit-User zwei neue Hinweise entdeckt, die die Gerüchteküche um einen baldigen Release von Doomfist als spielbaren Charaktere weiter anheizen. Auf der Numbani-Karte hat sich grafisch eine Kleinigkeit verändert, die jedoch große Auswirkungen auf die Geschichte des Charakters haben könnte. Wie in dem Bild unten zu sehen ist, zeigt das 3D-Modell, dass der Container, der sonst verschlossen ist, aufgebrochen ist. Der Container beinhaltet im Spiel das »Gauntlet of Doomfist«, also den Panzerhandschuh des Charakters. Die Veränderung des Containers ist noch nicht im Live-Betrieb zu sehen, auch nicht auf den Testservern, sondern wurde lediglich in den Quelldaten gefunden:

Wer hat sich Doomfists Gauntlet geschnapp? Der Container zeigt deutliche Spuren eines Einbruchs.

Während die Glassplitter vor dem Container auch thematisch anders erklärt werden könnte, spricht der zweite Quelltextfund schon eine eindeutige Sprache. Reddit-Userin DeadGirlDreaming hat einen Menu-Themesong für Doomfist entdeckt.

Ein offizielles Statement von Blizzard dazu steht natürlich noch aus. Da es sich lediglich um Funde innerhalb des Quelltexts eines Testservers handelt, muss dies natürlich auch nicht zwangsläufig heißen, dass es diese Dateien und Änderungen ins Hauptspiel schaffen. Aber die Hinweise verdichten sich. Überrascht wären wir nicht, wenn Doomfirst in Kürze präsentiert werden würde.