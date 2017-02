Overwatch, der rasante Hero-Shooter von Blizzard, hat bislang kein Clan-System. Das stinkt einigen Spielern. Doch Overwatch-Chef Jeff Kaplan hat mit einer kryptischen Aussage die Gerüchteküche um das Feature weiter angeheizt.

Von Jürgen Stöffel |

Overwatch bekommt womöglich bald Clans.

Wer bislang in Overwatch im Team mit seinen Freunden spielen will, muss diese über die Freundesliste einladen oder sich abseits vom Spiel verabreden. Ein Clan-System, wie es viele andere Shooter kennen, hat Overwatch nicht. Das erschwert freilich das Spiel mit Gleichgesinnten und daher hat ein User im offiziellen Blizzard-Forum nach einem Clan-Feature gefragt.

Auf diese Frage antwortete der große Overwatch-Boss, Jeff Kaplan, höchstpersönlich. Allerdings blieb er dabei ziemlich kryptisch:

»Wir würden uns *sehr* freuen, an solch einem System zu arbeiten. «

Was Kaplan damit aussagen will und was die Sternchen um das »sehr« bedeuten, darüber wird gerade eifrig diskutiert. Viele Spieler interpretieren die Aussage des Overwatch-Chefs aber so, dass man schon konkret an der Arbeit sei und das Clan-System bald komme.