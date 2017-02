Doomfist scheint nach den Spekulationen und »Hinweisen« der letzten Wochen nun doch nicht der nächste Held in Overwatch zu werden.

Zum Thema Overwatch ab 5,38 € bei Amazon.de Die Fans waren sich größtenteils bereits sehr sicher: Doomfist wird der nächste spielbare Overwatch-Held werden. Doch den Fan-Theorien und den Deutungen der vielen »Hinweise« in den letzten Wochen erteilt Game Director Jeff Kaplan im offiziellen Overwatch-Forum nun eine klare Absage: Der 24. Held wird nicht der sein, über den aktuell spekuliert wird. Seine genauen Worte lauten:

24 is not who you think it is.

(Deutsch: 24 ist nicht der, von dem ausgeht)