Blizzard hat das Enddatum der vierten Season in Overwatch bekannt gegeben. Am 29. Mai ist Schluß, doch die fünfte Season soll bereits wenige Tage später starten.

Von Manuel Fritsch |

Season 4 von Overwatch endet am 29. Mai. Doch die fünfte soll angeblich schon Anfang Juni beginnen.

Im offiziellen Forum hat sich Scott Mercer von Blizzard zu Wort gemeldet, um das Ende der vierten Season in Overwatch zu vermelden. Die aktuelle Saison endet am 29. Mai 2017 um 2 Uhr morgens unserer Zeit (0 Uhr UTC). Ein entsprechender Countdown soll in einer der kommenden Patches zum Spiel integriert werden, damit dieses Ablaufdatum auch im Spiel erscheint.

Außerdem sagt Mercer, dass die sogenannte »Offseason«, also die Zeitspanne zwischen zwei Seasons, deutlich kürzer ausfallen wird als bisher. Season 5 startet dann »Anfang Juni«. Ein genaues Startdatum ist allerdings noch nicht offiziell kommuniziert.

