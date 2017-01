Der Amiga- und PC-Klassiker Pizza Connection (bzw. Pizza Tycoon) steht ab sofort beim Anbieter Gog.com in einer DRM-freien Version zum Kauf bereit. Im Bundle mit dem direkten Nachfolger Pizza Connection 2 gibt es die beliebten Restaurant-Managerspiele für rund 10 Euro.

Von Manuel Fritsch |

Endlich wieder die eigene Pizza belegen! Die Klassiker Pizza Connection und Pizza Connection 2 stehen ab sofort DRM-frei auf Gog.com zum Download bereit.

Zum Thema Pizza Connection 2 ab 39,37 € bei Amazon.de Der Anbieter Gog.com hat die beiden beliebten Amiga- & PC-Spieleklassiker Pizza Connection (1993) und den Nachfolger Pizza Connection 2 (2001) in den Katalog aufgenommen. In den humoristischen Wirtschaftssimulationen, die außerhalb von Deutschland auch unter dem Namen Pizza Tycoon bekannt sind, bauen sich die Spieler ein italienisches Restaurant-Imperium auf, belegen ihre eigenen Pizzen und können unliebsame Konkurrenten auch mal eine Schlägertruppe vorbei schicken.

GOG.com bietet die Titel einzeln für je 5,59 Euro und im Paket zu 9,38 Euro mit 16% Rabatt an. Die DRM-freien Versionen stehen aktuell nur in englischer Sprache zur Verfügung. Das deutsche Sprachpaket soll in Kürze kostenlos per Patch nachgereicht werden. Das Original steht für PC, Mac und Linux zur Verfügung, Teil 2 ist nur für Windows-Maschinen erhältlich.

Von einem dritten Teil der Serie fehlt jedoch bisher weiterhin jede Spur. Schade.

