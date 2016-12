Race Driver: GRID ist für alle interessierten Spieler über Heiligabend hinweg gratis. Das Angebot ist im Humble-Store gültig. Die Auslieferung erfolgt über einen Steam-Key.

Von Tobias Ritter |

Zum Thema Race Driver: GRID ab 19,56 € bei Amazon.de Das Rennspiel Race Driver: GRID steht ab sofort und noch über Heiligabend hinweg im Humble-Store zum kostenlosen Download bereit. Das Gratis-Angebot gilt bis zum 25. Dezember 2016 um 18:00 Uhr.

Regulär kostet der Titel dort übrigens 12,99 Euro. Dasselbe gilt auch für Steam - dort gibt es momentan aber ebenfalls eine Rabatt-Aktion, in deren Rahmen Race Driver: GRID auf 2,33 Euro reduziert ist.

Der Humble-Store liefert Race Driver: GRID als Steam-Key aus. Für die Aktivierung und Nutzung ist also ein kostenloser Steam-Account notwendig.

Mit Renn- und Tourenwagen durch Europa

Race Driver: GRID ist der sechste Teil der Rennspiel-Reihe von Codemasters und wurde 2008 veröffentlicht. Spieler können in drei großen Regionen gleichzeitig oder separat Karriere machen. In fiktiven Meisterschaften geht es zum Beispiel in Europa mit Renn- und Tourenwagen über klassische Strecken wie Spa, Donington oder den Nürburgring.

