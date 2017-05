Derzeit gibt es laut Brand Manager Alexandre Remy keinerlei Pläne für einen Nachfolger des Taktik-Shooters Rainbow Six: Siege. Stattdessen wollen die Entwickler das aktuelle Spiel so lange wie möglich unterstützen.

Von Andre Linken |

Derzeit gibt es keine Pläne für einen Nachfolger von Rainbow Six: Siege.

So schnell wird es keinen Nachfolger zum Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege geben. Das hat jetzt der zuständige Brand Manager offiziell bekannt gegeben.

Wie er in einem Interview mit dem Magazin GameReactor erklärt hat, gebe es derzeit keinerlei Pläne für ein Rainbow Six: Siege 2. Stattdessen wolle der Entwickler lieber das aktuelle Spiel so lange wie möglich unterstützen.

Langlebigkeit ist für uns der Schlüssel. Wir haben vor, das Spiel für eine sehr, sehr lange Zeit zu etablieren. Wir reden hier über mehrere Jahre. Fünf Jahre bestimmt, vielleicht sogar mehr. (...) Wir haben Pläne für die kreative Richtung, Inhalte, Operators, Maps; wir haben keinen Mangel an Ideen (...), die wir sehen oder entwickeln wollen. Solange die Community stark ist, uns unterstützt und es Leute gibt, die Rainbow Six: Siege spielen, sehe ich keinen Grund, zu stoppen. Es gibt derzeit keinerlei Sequel-Pläne oder ähnliches.

Dass die Entwickler auf die Langlebigkeit von Rainbow Six: Siege setzen, hat bereits die jüngere Vergangenheit gezeigt. So will das Team noch zahlreiche neue Operatoren liefern - bis zu 100 Stück sind insgesamt geplant. Außerdem fiel erst vor kurzem der Startschuss für das zweite Jahr der Pro League, die exklusiv auf dem PC ausgetragen wird.

