Im Humble Store gibt es derzeit die Game of the Year Edition des Multiplayer-Shooters Rising Storm geschenkt. Allerdings läuft die Aktion nur noch bis zum 27. Mai 2017.

Von Andre Linken |

Wer schon immer mit dem Kauf des Multiplayer-Shooters Rising Storm geliebäugelt hat, sollte dem Humble Store schnellstmöglich einen Besuch abstatten.

Dort findet derzeit nämlich eine Aktion statt, in dessen Rahmen es Rising Storm in der Game of the Year Edition als Geschenk gibt. Die Version enthält auch sämtliche Multiplayer-Inhalte aus Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad und würde normalerweise 17,99 Euro kosten.

Allerdings sollten Sie sich nicht allzu viel Zeit lassen: Die Aktion im Humble Store endet bereits am 27. Mai 2017 um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Was ist das für ein Spiel?



Rising Storm ist ein Standalone-Add-On zum Multiplayer-Shooter Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad. Das Spiel entführt Sie zu Schauplätzen des Pazifiks wie zum Beispiel Iwo Jima oder Saipan, wo Sie entweder in die Rolle von amerikanischen oder japanischen Soldaten schlüpfen. Als Entwickler war Tripwire Interactive verantwortlich, der unter anderem Killing Floor 2 gemacht hat.

