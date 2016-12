Capcom hat die PC-Demo »Beginning Hour« für das Survival-Horrorspiel Resident Evil 7 veröffentlicht. Darin sind sind alle Kapitel enthalten, die zuvor stückweise auf der PlayStation 4 erschienen sind.

Die Demo »Beginning Hour« von Resident Evil 7 steht jetzt auf dem PC zum Download bereit.

Wie bereits vor einigen Wochen versprochen hat Capcom jetzt die Demo »Beginning Hour« auch für den PC veröffentlicht. Sie umfasst sämtliche Inhalte, die zuvor auf der PlayStation 4 nur stückweise erschienen sind. Der Download der Demo steht ab sofort bei Steam bereit.

Was ist Resident Evil 7?

Das Horrrorspiel Resident Evil 7: Biohazard lässt den Spieler wie in den ersten Serienablegern erneut ein gruseliges Anwesen durchsuchen. Erstmals in der Hauptreihe erlebt man den Überlebenskampf aber aus der Ego-Perspektive des neuen Protagonisten Ethan. Der ist irgendwo in den amerikanischen Südstaaten der Mörderfamilie Baker in die Fänge geraten und muss jetzt versuchen deren übernatürliches Geheimnis zu ergründen – und zu überleben.

