Einige Dataminer haben in der Demo von Resident Evil 7 den Hinweis auf einen aus früheren Episoden bekannten Charakter gefunden. Demnach feiert wohl ein Bösewicht sein Comeback.

Von Andre Linken |

Kehrt in Resident Evil 7 ein bekannter Charakter zurück? Dataminer haben Hinweise gefunden.

Zum Thema Resident Evil 7 ab 49 € bei Amazon.de RESIDENT EVIL 7 biohazard für 39,99 € bei GamesPlanet.com Mit dem kürzlichen Release der PC-Demo von Resident Evil 7 konnten die Spieler auch abseits der Konsolen einen ersten Blick auf das Horrorspiel werfen. Doch die Probierversion hatte wohl noch mehr zu bieten.

Wie bei NeoGAF zu lesen ist, haben Dataminer einige Hinweise auf einen Charakter gefunden, der schon in früheren Episoden eine wichtige Rolle gespielt hat. Demnach steht wohl ein Comeback in Resident Evil 7 an. Wer sich jedoch die Spannung nicht nehmen lassen will, sollte den folgenden Spoiler-Kasten nicht lesen.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Die Dataminer haben mehrere Dateien gefunden, die auf eine Rückkehr des Antagonisten Albert Wesker schließen lassen. So sind beispielsweise die Dateien »LastBossGetAlbert« sowie »AlbertDamageCount« in der Demo zu finden. Prinzipiell könnte es sich durchaus um einen anderen Charakter namens Albert handeln, doch die Wahrscheinlichkeit für ein Comeback von Albert Wesker ist deutlich höher.



Sein Debüt feierte Wesker übrigens bereits im ersten Resident Evil als NPC. Neu sind die Gerüchte rund um sein Comeback übrigens nicht: Bereits kurz nach der diesjährigen E3 gab es Spekulationen um einen erneuten Auftritt von Albert Wesker.

Allerdings ist das bisher noch pure Spekulation, eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Capcom steht bisher noch aus. Spätestens am 24. Januar 2017 werden wir schlauer sein, dann kommt Resident Evil 7 auf den Markt.

