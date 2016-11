Die Collection wird in den USA exklusiv bei GameStop erhältlich sein und enthält neben dem Haus noch weitere Goodies.

Die 180 Dollar teure Collector's Edition ist bislang nur für die USA angekündigt.

Zum Thema Resident Evil 7 ab 49 € bei Amazon.de Der Händler GameStop hat für die USA eine exklusive Collector's Edition für Resident Evil 7 angekündigt. Sie ist einem Preis von 179,99 Dollar gelistet und sowohl für die PlayStation 4 als auch die Xbox One erhältlich.

Highlight der Edition ist sicherlich die Musikbox in Form des Baker-Horrorhauses, das man bereits in den ersten Trailern und Gameplay-Szenen zu Resident Evil 7 gesehen hat. Die Replik misst 20 cm in der Höhe, 19 cm in der Breite und 21,5 cm in der Breite und spielt einen kurzen Abschnitt des Songs »Go Tell Aunt Rhody« samt zugehörigen LED-Effekten.

Das steckt noch in der Collector's Edition

Außerdem finden sich folgende Inhalte im Paket:

Resident Evil 7 Spiel

4 GB-USB-Stick in Form eines Zombiefingers

Exklusive Metalhülle zur Aufbewahrung des Spiels

VHS-Tape-Hülle

Exklusive Lithographie

Blutiger Notizzettel

Premium-Verpackung für die Edition

Die Resident Evil 7 Collector's Edition ist ausschließlich bei GameStop erhältlich. Ob es eine Veröffentlichung außerhalb der USA geben wird, steht noch nicht fest. Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017.

