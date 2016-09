Bakahaza ist ein süßes Geschenk zum 20. Geburtstag von Resident Evil: Das Pixel-Remake kommt als kostenloses Mobile-Spiel.

Von Mirco Kämpfer |

Sieht so Resident Evil aus? Ja, schon bald auf Mobile-Geräten.

Zum Thema Resident Evil Remastered ab 6,95 € bei Amazon.de Resident Evil HD Remaster für 14,99 € bei GamesPlanet.com Wer hätte das gedacht: Der erste Teil der Gruselserie Resident Evil wird in Knuddel-Pixel-Optik erneut veröffentlicht - und zwar als Mobile-Titel. Bakahaza, so der Name des Spiels, wurde auf der Tokyo Game Show angekündigt und soll noch in diesem Jahr kostenlos für iOS und Android erscheinen.

Bakahaza stammt aus der Feder des Manga-Zeichners Fujio Akatsuka und erzählt die Geschichte von Resident Evil nach - gespickt mit Kalauern und charmanter Retro-Optik. Wer sich allerdings auf den Original-Cast freut, wird enttäuscht, denn das Mobile-Spielchen greift auf die Figuren von Akatsukas Comic-Serie Tensai Bakabon zurück, die von 1967 bis 1992 veröffentlicht wurde.