Tripwire Interactive hat vor Kurzem die Open-Beta für den Militär-Shooter Rising Storm 2: Vietnam gestartet. Außerdem steht mittlerweile der finale Release-Termin fest.

Von Andre Linken |

Der Release von Rising Storm 2: Vietnam ist für den 30. Mai 2017 geplant.

Wer den Militär-Shooter Rising Storm 2: Vietnam vor dessen offiziellem Release etwas genauer unter die Lupe nehmen möchte, hat ab sofort die Gelegenheit dazu.

Der Entwickler Tripwire Interactive hat vor kurzem die Open Beta von Rising Storm 2: Vietnam an den Start gebracht. Die läuft noch bis zum 22. Mai 2017 um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Um die Beta des Shooters spielen zu können, müssen Sie lediglich den Client via Steam runterladen und können dann umgehend loslegen.

Gleichzeitig haben die Entwickler den finalen Release-Termin von Rising Storm 2: Vietnam bekannt gegeben. Demnach erscheint der Militär-Shooter am 30. Mai 2017 via Steam. Passend dazu kostet derzeit die Digital Deluxe Edition des Spiels bei einer Vorbestellung 25 Prozent weniger. Wer sich also schon jetzt zum Kauf entscheidet, kann einige Euros sparen.