Zu viele Spieler des Autoballspiels Rocket League sind in mittelmäßigen Levels gefangen und schaffen es nicht, über den Profi- oder den Experten-Rang herauszukommen. Nun hat Psyonix ein Update angekündigt, dank dem der Levelaufstieg erleichtert werden soll.

Von Michael Herold |

In Rocket League spielen wir Fußball mit ferngesteuerten Autos. Ein neues Update macht den Aufstieg in höhere Level jetzt leichter.

Wundern Sie sich bitte nicht, falls Sie nach einer Ihrer nächsten Rocket League-Partien plötzlich ein ungewohntes und höheres Level für Ihr Online-Profil angezeigt bekommen. Entwickler Psyonix versorgt alle Spieler mit einem neuen Update und sorgt damit dafür, dass der Aufstieg in höhere Level vereinfacht wird.

Laut Psyonix befinden sich zu viele Spieler in einem mittelmäßigen Level und nur sehr wenige erreichen den hohen Rang einer Legende oder gar eines Rocketeers. Damit sich die Spieler in Zukunft gleichmäßiger über alle Stufen verteilen, hat Psyonix die Schwellen zwischen den Leveln abgeflacht. Nach dem Update müssen Sie also weniger Spiele gewinnen, um eine Stufe aufzusteigen.

Level-Aufstieg nicht automatisch

Außerdem wird zukünftig auch zwischen den Modi stärker unterschieden. Je nachdem, ob Sie vor allem 1-versus-1-Partien spielen oder eher Mehrspieler-Duelle bestreiten, müssen Sie unterschiedlich viele Spiele gewinnen, um im Level aufzusteigen. Neue Spieler-Level werden durch das Update allerdings nicht automatisch angepasst, sondern stellen sich erst ein, wenn man ein paar Partien gespielt hat.