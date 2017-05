Auf Steam kann Rocket League aktuell kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Das Angebot gilt bis kommenden Sonntagmorgen. Außerdem gibt es einen Rabatt auf den Kaufpreis.

Von Tobias Ritter |

Zum Thema Rocket League ab 15,99 € bei Amazon.de Rocket League für 16,99 € bei GamesPlanet.com 30 Prozent Rabatt auf den Kaufpreis und das Spiel vorher noch kostenlos antesten: Dieses Angebot macht der Entwickler Psyonix aktuell allen an Rocket League interessierten Steam-Nutzern.

Über die digitale Vertriebsplattform von Valve kann die Mischung aus Ballsport und Rennspiel ab sofort und noch bis zum Sonntag, den 7. Mai 2017 vollkommen gratis heruntergeladen und gespielt werden. Verfügbar ist das vollständige Basis-Spiel, inklusive der verschiedenen Playlists (Competitive, Dropshot, Rumble und weitere ).

Wer während dieser kurzen Testphase Gefallen am Spiel findet, kann anschließend günstiger zugreifen: Statt 19,99 Euro kostet Rocket League auf Steam bis zum 8. Mai 2017 nur 13,99 Euro. Noch günstiger wird es im 38,49 Euro teuren Vierer-Pack. Auch die Game of the Year Edition ist im Preis reduziert.

Rocket League ist der Nachfolger von Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle Cars (2008). Im Spiel treten in der Regel zwei Teams aus mehreren Spielern gegeneinander an und versuchen einen Ball mit ihren Fahrzeugen in das gegnerische Tor zu befördern.

