Kein DRM und keine FPS-Begrenzung. Es sieht so aus, als wissen die Entwickler von Shadow Warrior 2, was sich PC-Spieler wünschen.

Am 13. Oktober erscheint Shadow Warrior 2 für den PC. Im Vorfeld haben die Entwickler nun über die exklusiven PC-Features gesprochen. Sie haben bestätigt, dass das Spiel keinerlei Framerate-Begrenzung aufweisen wird und ohne jeglichen DRM-Schutz erscheinen wird.

Auch ein variabler FOV-Slider, das Deaktivieren jeglicher HUD-Elemente und visueller Effekte, Ultrawide-Support und Crossplay mit GOG-Spieler sind bereits bestätigt. Der Koop-Modus ist außerdem komplett optional, so dass das Spiel auch im Singleplayer durchgespielt werden kann.

No Denuvo or any form of DRM

Uncapped FPS, Variable refresh rates available

21:9 Ultrawide support

Controller support

Uses DX11

Temporal AA support

SSAA support

Sli support

Customizable crosshair

Resolution scale slider

Full key mapping

FOV slider

Playing at 1080p ( at ultra settings ) FPS rates are = In a 660 - 40 fps / On a 970 - 60 fps

Texture quality = 2 gb - High textures / 4 gb - Ultra textures

You can turn off almost the entire HUD and Ui if you want, eg. Damage numbers and the enemy health bars.

You can disable and edit chromatic aberration / lens dirt / motion blur / DOF / lens flare

Steam Cloud support

Linux and Mac versions are upcoming. No support at launch.

No regional censorship (eg Germany or Australia )

Crossplay with GOG players