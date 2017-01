Zusatzreport zur Plus-Titelstory :

Wann wird Star Citizen endlich ein richtiges Spiel, und was muss dafür noch passieren? Das erklären wir im Zusatzreport zur Titelstory: Diese Infos gibt's nur bei Plus.

Von Michael Graf |

7.675 Wörter umfasste unsere große Plus-Titelgeschichte zu Star Citizen, für die wir mit dem Macher Chris Roberts exklusiv darüber gesprochen haben, warum sein Megaprojekt so lange dauert, was schief lief und was nun kommen soll. Doch selbst diese 7.675 Wörter haben nicht gereicht, um wirklich alles zu erzählen, was Roberts unserem Autor Benjamin Danneberg im zweistündigen Interview verraten hat.



Weil das Thema in unserer Community auf enorm großes Interesse gestoßen ist, wagen wir ein Novum in der Geschichte von GameStar Plus: Die Titelstory zu Star Citizen bekommt exklusiv auf GameStar Plus, einen zweiten Teil in dem Benjamin all die Infos zusammenfasst, die im ersten leider keinen Platz mehr hatten - gewissermaßen die »Deleted Scenes« unseres Artikels.

Nur auf GameStar Plus: Titelstory zu Star Citizen, Teil 2

Denn Chris Roberts hat mit Benjamin viel darüber gesprochen, wann denn nun aus Star Citizen endlich ein richtiges Spiel wird, und was dafür noch passieren muss. Da geht es etwa um die weiteren Pläne fürs Teamplay und Multicrew-Raumschiffe, die Änderungen am Flugmodell, den Umgang mit störenden Spielern, weitere Kampagnen nach Squadron 42 sowie den Fortschritt in Sachen Star-Citizen-Joysticks.



Außerdem erklärt er, wie er mit den Schimpftiraden der Kritiker umgeht, und worauf er sich 2017 am meisten freut. Und wir prüfen den Zustand der Stretchgoals: Was ist schon fertig, was muss noch werden? Schließlich verspricht Roberts: »Dieses Spiel wird Spaß machen.« Das soll er gefälligst auch begründen.