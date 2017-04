Der erste Trailer zu Battlefront 2 zeigt haufenweise spannende Details über das neue Star-Wars-Epos. Zum Beispiel über Helden und Schauplätze.

Von Dimitry Halley |

Zum Thema Battlefront 2 ab 9,98 € bei Amazon.de Herrje, es gibt heutzutage wohl keine PR-Kampagne mehr ohne Leaks. Da kündigt EA schon an, auf der diesjährigen Star Wars Celebration rund ums Osterwochenende Star Wars: Battlefront 2 offiziell zu präsentieren - und dann gibt's einige Tage vorher bereits den ersten Teaser-Trailer im Netz. Aber sei's drum, denn Star-Wars-Fans bekommen so halt schon einige Tage früher einen ganzen Batzen an erfreulichen Infos.

Star Wars: Battlefront 2 wird alle Zeitalter des Star-Wars-Filmkanons abdecken, also von den Klonkriegen der Prequel-Trilogie bis zum First-Order-Krieg der aktuellen Filme . Damit haben die Entwickler die passende Antwort auf die Kritik der Spieler, denen in Battlefront (2015) die Beschränkung auf den Galaktischen Bürgerkrieg missfiel. Jetzt gibt's also Schlachtfelder von Episode 1 bis Episode 8.

Dementsprechend divers fallen auch die Helden aus: Im Trailer sieht man bereits Yoda und Darth Maul, Rey, Kylo Ren und neue Helden , die offenbar exklusiv für die Singleplayer-Kampagne von Battlefront 2 geschrieben wurden. Und dass Luke, Han Solo und Darth Vader wieder mit von der Partie sind, kann man als gesetzt ansehen.

Vorbesteller bekommen exklusiven Vorabzugang zu Helden aus Episode 8 .

Einige Ausschnitte im Trailer stammen aus der Singleplayer-Kampagne. Sie zeigen eine Pilotin auf Endor, die beobachtet, wie der Zweite Todesstern zerstört wird. Die Geschehnisse spielen also voraussichtlich in der Zeit rund um Episode 6, sofern man nicht auf ein Episodenformat im Stil der War Stories aus Battlefield 1 setzt.

Das Spiel entsteht hauptsächlich bei DICE Schweden, die Kampagne ist aber das Erstlingswerk von EA Motive, Jade Raymonds (Assassin's Creed, Watch Dogs) neues Studio. Criterion Games (Burnout) unterstützt wie mittlerweile immer beide Entwicklerteams bei der Arbeit.

Auch einige Schauplätze sind zu sehen. Ganz explizit die Starkiller Base aus Episode 7, außerdem Bilder von Eis- und Waldplaneten (vielleicht Hoth und Endor?), außerdem ein Hangar der dem auf Sullust aus dem ersten Battlefront ähnelt. Der Kampf zwischen Yoda und Darth Maul findet indes auf Naboo statt, eventuell ein weiteres Szenario von Battlefront 2.

Wir rechnen mit neuem Gameplay-Material pünktlich zu Star Wars Celebration zwischen dem 13. und 16. April. So oder so, was Battlefront 2 im Teaser auf den Weg bringt, könnte die Fans genau da versöhnen, wo der Vorgänger noch enttäuscht hat. Was denken Sie?

