Es gibt neue Spekulationen zum kommenden Star-Wars-Spiel von Visceral Games: Laut einer Quelle ähnelt die Geschichte des Titels zu sehr der Story des kommenden Han-Solo-Films. Deshalb wurden Teile der Erzählung überarbeitet.

Von David Gillengerten |

Die Story des kommenden Star-Wars-Spiels von Visceral Games ähnelte zu sehr dem Inhalt des noch namenlosen Han-Solo-Films.

Zu große Ähnlichkeit: Gerüchten zufolge musste das bisher namenlose Star-Wars-Spiel von Entwickler Visceral Games seine Story umschreiben. Grund dafür waren erzählerische Überschneidungen mit dem bisher ebenfalls titellosen Han-Solo-Film. Der handelt von den jungen Jahren des Schmugglers Han Solo.

Laut einem Bericht von StarWarsNewsNet plauderte ein Entwickler des Spiels diese Details über den kommenden Titel aus. Eigentlich hätte das Spiel auf der E3 2015 gezeigt werden sollen. Jedoch entschied man sich dagegen, um die Geschichte des Spiels umzuschreiben. Der Quelle zufolge handelt das Spiel nun von einem unbekannten Schmuggler.

Keine Gameplay-Veränderungen

Die Entwickler fürchteten sich außerdem vor größeren Veränderungen am Gameplay, nachdem Produzentin Jade Raymond zum Projekt von Visceral stieß. Diese Angst stellte sich jedoch als falsch heraus. Dem Informanten von StarWarsNewsNet zufolge blieben Änderungen an der Spielmechanik und der Grafik aus, sodass der Titel nun in einem fortgeschrittenen Stadium ist.

Episode 8: Titel des Films offiziell enthüllt

Mehr Informationen zu einem möglichen Release-Termin gibt es leider noch nicht. Jedoch wäre es möglich, dass es auf der diesjährigen E3 ein weiteres Lebenszeichen des Spiels geben wird.

Bestätigt: Woody Harrelson übernimmt Hauptrolle im Han-Solo-Film