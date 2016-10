Für Starcraft 2 ist ab sofort die Carbot-Starcrafts-Mod verfügbar. Die basiert auf den gleichnamigen Webvideo-Comics und tauscht das 3D-Grafikset gegen den witzigen Zeichenstil der Serie.

Von Stefan Köhler |

Zum Thema StarCraft 2 ab 15,99 € bei Amazon.de In unserer letzten News wurde noch behauptet, es würde sich um einen Aprilscherz handeln: Die Mod Starcrafts für Starcraft 2 ist endlich von Carbot Animations fertiggestellt und veröffentlicht worden. Oberhalb findet sich der Launch-Trailer.

Für den Download benötigt es noch nicht einmal eine Version von Starcraft 2, die kostenlose Starter Edition reicht vollkommen aus. Im Arcade-Reiter muss man nur »Star Crafts Mod« raussuchen und runterladen, schon kann es losgehen.

StarCrafts lautet der Name einer beliebten Comic-Parodiereihe zu Starcraft 2 von Carbot Animations. Die Mod soll den Stil der Comics einfangen, das Ziel wurde mit Sicherheit erreicht. Eine Indiegogo-Kampagne sorgt für die Finanzierung, bisher wurden fast 100.000 Dollar eingesammelt.

Carbot Animations arbeitet mittlerweile gemeinsam mit Blizzard an verschiedenen Projekten. Beispielweise stammen die Trailer für die College-Turniere »Heroes of the Dorm« von Carbot.