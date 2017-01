Bei einer ganzen Reihe an Spielern taucht im Battle.net-Launcher seit kurzer Zeit Starcraft 2: Wings of Liberty auf. Nicht jeder Spieler erhält den ersten Teil der Trilogie, ein Statement von Blizzard gibt es nicht.

Von Stefan Köhler |

StarCraft 2: Wings of Liberty gibt es für einige glückliche Battle.net-Nutzer gratis. Ohne Angabe von Gründen.

Blizzard verschenkt Starcraft 2: Wings of Liberty. Das berichtet eine ganze Reihe an Usern via Reddit, die Screenshots von der Aktion veröffentlichen. Allerdings gibt es keine Erklärung dafür, wie und warum Spieler den ersten Teil der Trilogie gratis erhalten.

Ein Statement von Blizzard gibt es nicht, Mails werden an die glücklichen User nicht verschickt. Die Auswahl ist zufällig, nicht jeder Nutzer hat das Strategiespiel erhalten. Teilweise erhalten Fans verschiedener Blizzard-Spiele den 2010 veröffentlichten Titel, einige frische Besitzer haben ihren Battle.net-Account nur für das Free2Play-Spiel Hearthstone angelegt. Die Begründung, dass besonders treue Fans beschenkt werden, funktioniert also nicht.

Nichts außer Spekulationen

Wie groß die Anzahl an neuen Starcraft-Spielern ist, lässt sich anhand der wenigen Berichte ebenfalls nur schätzen. Verschenkt wird aber tatsächlich das gesamte Spiel Wings of Liberty und nicht die bereits länger kostenlose Starter Edition. Heart of the Swarm und Legacy of the Void wurden wiederum nicht verteilt.

Was hinter der Aktion steckt, lässt sich also nur erahnen. Möglich wäre die Vorbereitung eines Free2Play-Releases für den ersten Teil, während HotS und LotV zusammen mit den DLC-Inhalten kostenpflichtig bleiben. Allerdings kostet Wings of Liberty im Blizzard-Store weiterhin 19,99 Euro. Ohne weitere Informationen genauso denkbar sind ein Datenbankfehler beim Battle.net-Team oder ein simpler PR-Gag.

