Das Echtzeit-Strategiespiel Sudden Strike 4 erscheint am 11. August 2017 für den PC, Mac, Linus und die PS4. Ein neues Video stellt das Generäle- und Doktrinen-System vor.

Das Strategiespiel Sudden Strike 4 hat ein Releasedatum: am 11. August 2017 wird Kalypso Media das Spiel für PC (Mac, Linux) und die PlayStation 4 in Europa veröffentlichen.

Sudden Strike 4 entsendet digitale Generäle in drei umfangreichen Kampagnen auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs. Als Kommandeur der Briten und Amerikaner, der Deutschen oder der Sowjets dürfen über 100 unterschiedliche, authentische Einheiten in über 20 Missionen in den Kampf geführt werden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie können Spieler einen von neun verschiedenen historischen Befehlshabern, wie George Patton oder Bernard Montgomery wählen, die durch individuelle Fähigkeiten völlig unterschiedliche Vorgehensweisen ermöglichen.

Parallel zur Ankündigung gibt es ebenfalls eine neue Folge in der hauseigenen Entwicklervideo-Serie »Generals's Handbook«, in der Christian Schlütter das neue Generäle- und Doktrinen-System genauer vorstellt: