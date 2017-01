Eine neue Karte, etliche neue Waffen und ein Levelsystem für Spieler. Der Early-Access-Titel The Culling wechselt von der Alpha- in die Beta-Phase und erhält im »The Big House«-Update etliche Bugfixes und neue Spielmodi.

Von Manuel Fritsch |

Das Early-Access-Multiplayerspiel The Culling erhält ein weiteres, großes Update. Unter dem Namen »The Big House« kündigen die Entwickler des von The Hunger Games inspirierten Titels einige weitere Änderungen und neue Features an.

Im Mittelpunkt des Updates steht die neue Karte »Cul County Correctional«, ein groß angelegtes Gefängnis. Dort können dann auch einige der neuen Waffen ausprobiert werden, die unter anderem Mistgabeln, Speere und einer neuen Axt bestehen. Auch neue Events mit klangvollen Namen wie »Shake & Bake« oder »Drop Your Bridges« wurden angekündigt, die mehr Abwechslung in das Spiel bringen sollen.

Neben etlichen Bugfixes und einer versprochenem Performanceboost markiert das Update auch den Schritt von der Alpha zur Beta Phase. Nun können Spieler auch Erfahrungspunkte sammeln und im Level aufsteigen. Noch befindet sich das Spiel aber weiterhin in der Early-Access-Phase.

Mehr zum Spiel in unserem Special: The Culling - Fröhliche Hungerspiele!