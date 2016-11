Skyrim: Special Edition liegt jetzt in der Beta-Version 1.1.51 vor und weist eine bessere Performance auf.

Zum Thema Skyrim Special Edition ab 4,99 € bei Amazon.de The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition für 19,99 € bei GamesPlanet.com Bethesda hat einen Patch für die Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim veröffentlicht - allerdings zunächst nur als Beta-Version für alle Steam-Nutzer.

Der Patch 1.1.51 soll unter anderem Verbesserungen und Optimierungen an der generellen Performance des Fantasy-Rollenspiels vornehmen. Außerdem werden einige seltene Probleme mit falsch spawnenden NPCs Spielständen bei nicht installierten Modifikationen behoben.

Hinzu kommen Verbesserungen an der bereits von einigen Spielern kritisierten Sound-Qualität. Einige der Audio-Dateien sollten nun nicht mehr komprimiert genutzt werden.

General performance and optimization improvements

Fixed rare issue with NPCs not appearing in proper locations

Fixed issue with saves erroneously being marked as Modded, even though no mods are active