Bethesda hat sich erneut zu The Elder Scrolls 6 geäußert und einmal mehr bekräftigt, dass sich das Rollenspiel aktuell nicht aktiv in der Entwicklung befindet. Konkrete Pläne hat man aber dennoch schon.

Von Tobias Ritter |

Dafür, dass sich The Elder Scrolls 6 noch gar nicht in Entwicklung befindet, spricht man bei Bethesda ungewöhnlich häufig über das Projekt. Nachdem das Studio zuletzt mehrfach betonte, seinen Fokus zunächst auf andere Spiele zu legen, äußerste sich nun der Game-Director und Executive-Producer Todd Howard erneut zum fest eingeplanten Skyrim-Nachfolger.

Dabei bekräftigte er abermals, dass es sich bei The Elder Scrolls 6 aktuell nicht um etwas handeln würde, das er als großes, aktives Projekt bezeichnen würde.

Es gibt einige andere Projekte, die wir am Laufen haben. Wir wissen, dass The Elder Scrolls unseren Fans wichtig ist und wir müssen vorsichtig sein, welche Erwartungen wir aufbauen. Es ist ganz bestimmt ein Spiel, das wir eines Tages machen werden.

Konkrete Pläne stehen bereits

Gleichwohl hat man bei Bethesda offenbar bereits konkrete Vorstellungen davon, wie so ein The Elder Scrolls 6 einmal aussehen soll. Er könnte sich jetzt auch hinsetzen, und im Detail erklären, wie man sich den nächsten Elder-Scrolls-Ableger vorstelle, so Howard weiter.

Heißt also: Die Konzepte und Ideen für The Elder Scrolls 6 stehen bereits weitestgehend. Die aktive Entwicklung des Rollenspiels startet jedoch erst, wenn einige andere Bethesda-Projekte abgeschlossen sind. Welche auch immer das sein mögen - offiziell angekündigt ist zumindest vom internen Bethesda Game Studios bisher nichts.

Die letzten Projekte von Howard und seinem Team waren Inhalts-Erweiterungen und DLCs für Fallout 4 sowie die Special-Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim.

