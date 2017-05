Tiere beschwören, Eiszauber wirken und kritisch zuschlagen – mit der neuen, vielseitigen Hüter-Klasse sind wir eine echte Naturgewalt. Unser Guide zeigt, wie sie sich spielt.

Die Hüter haben eine lange Tradition - und mit der richtigen Skillung auch ordentlich Bumms!

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Der Hüter ist keine neue Paladin-Art! Wenn wir ihn nicht direkt darauf konzipieren, ist er auch kein Tank. Allerdings bringt er - wie alle Klassen in The Elder Scrolls Online - eine umfassende Flexibilität mit.

Seine Verbundenheit zur Natur lässt ihn Eisschaden austeilen, Tiere zur Unterstützung beschwören und jede Menge natürlicher Heilzauber wirken. Auf den ersten Blick wirkt er ein bisschen wie eine Mischung aus Schamane und Druide.

Aber wo kommen die Hüter eigentlich her? Bevor wir Ihnen eine coole Variante des Hüters vorstellen, der kompromisslos kritischen Schaden austeilt und dessen Defensive in einer umwerfenden Offensive liegt, gehen wir Hinweisen über die Herkunft der Hüter in The Elder Scrolls Online: Morrowind nach.

Die Herkunft der Hüter

Balmora ist die Perle von Vvardenfell. Laut Furstin Cinnabar von Taneth gibt es hier sogar Hüter! Was für eine Überraschung...

Bei unseren Reisen durch Morrowind sind wir auf der Insel Vvardenfell in der Stadt Balmora auf eine Abhandlung gestoßen, in der Fürstin Cinnabar von Taneth auf die Hüter eingeht und zu ergründen versucht, was sie mit den Webern gemein haben.

In ihrer neuesten Abhandlung erörtert Fürstin Cinnabar die Herkunft der Hüter, jener neuen Klasse, die wir mit dem Morrowind-Kapitel selbst spielen können. Aufhänger ist einmal mehr ein Buch ihres verhassten Autorenkollegen Phrastus von Elinhir, an dem sie eigentlich nie auch nur ein einziges gutes Haar lässt.

Der gute Phrastus hatte ihrer Meinung nach die Dreistigkeit, zu behaupten, die Hüter seien bloß eine kriegerische Fraktion der Waldelfenpriester, die besser als Weber bekannt sind. Gleichwohl lassen sich Parallelen zwischen beiden Gruppierungen wohl nicht völlig verleugnen.

Alle Hüter-Skills: Das kann die neue Klasse

Der Vater des Grünen Paktes

Ein Baumkuschler ist das nicht: Mit schicker Rüstung und langer Klinge sorgen wir gewaltsam für das natürliche Gleichgewicht in Tamriel.

Sowohl die Weber als auch die Hüter sind offenbar mit Y'ffre verbunden, dem Gott des Gesangs und des Waldes. Y'ffre ist der wichtigste Gott im Pantheon der Bosmer (Waldelfen). Angeblich lehrte er die Vögel das Singen und die Elfen das Geschichtenerzählen (letztere wurden dann zu den Webern).

Fürstin Cinnabar sieht bei der Verehrung von Y'ffre bereits die Gemeinsamkeiten zwischen Webern und Hütern erschöpft. Außerdem sieht sie die Weber weder als kriegerisch noch gewalttätig an.

Ihrer Meinung nach nehmen sie in der Bosmer-Gesellschaft eine »beratende, gelehrte oder priesterliche Rolle« ein. Hüter dagegen seien viel eher gewillt, »Y'ffres Reich« (hier eine Metapher für alle Wälder und das Leben darin) mit Waffengewalt zu beschützen.

Cinnabar sieht das auch durch die Art der Magie bestätigt, die bei Webern und Hütern unterschiedlicher Herkunft sei. Sie schreibt: »Die Weber bedienen sich mutmaßlich einer Art Illusionsmagie, wohingegen die Fähigkeiten der Hüter eher mit dem verwandt sind, was man landläufig Gestaltwandel oder auch Beschwörung nennt.«